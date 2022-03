Atac armat la McDonald’s – doi oameni, împușcați mortal în Olanda Doua persoane au fost ucise, miercuri, cand un barbat inarmat a deschis focul intr-un restaurant McDonald’s din Zwolle, nordul Olandei, au indicat politia si presa olandeza. “Doua persoane au fost ucise intr-un atac armat”, a informat politia pe Twitter, radioul local RTL Oost precizand ca incidentul a avut loc in jurul orelor 18.00 (16.00 GMT), scrie AFP. Martorii au spus ca victimele luau masa in restaurant cand un individ inarmat a intrat si a deschis focul, in ceea ce pare a fi un atac ”tintit”. Atacatorul a fugit. Politia si serviciile de prim-ajutor au intervenit, membrii echipei de… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

