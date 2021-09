Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a deschis focul intr-un supermarket din Collierville, Tennessee, apoi s-a sinucis. Potrivit primelor informatii oferite de politisti, o persoana a murit si cel putin alte 12 sunt ranite.

- Un camion a intrat, marți, intr-un autobuz in Langenhagen, un oraș situat langa Hanovra, Germania. In urma impactului, o persoana a dededat, iar alte 13 au fost ranite, informeaza Euronews . Medicii sosiți la locul accidentului au constatat decesul unei femei in varsta de 29 de ani, a informat agenția…

- Accident rutier grav in Ucraina. Un autocar inmatriculat in Republica Moldova s-a ciocnit violent cu un camion. In urma coliziunii o persoana a murit, iar alte patru au fost ranite și transportate la spital. Presa din Ucraina scrie ca accidentul s-a produs in jurul orei 4.00, in apropierea satului Lyubashivka.…

- O persoana a decedat, iar alte trei au fost ranite intr-un accident produs marti dupa-amiaza pe DN 58 A, intre localitatile Ezeris si Farliug din Caras-Severin, anunța Agerpres. Potrivit IPJ Caras-Severin, pe DN 58 A, intre localitatile Ezeris si Farliug, s-a produs un accident rutier in care…

- O explozie a avut loc intr-un hotel privat din Gelendjik. Declanșarea exploziei a fost cauzata de scurgerea de gaze de uz casnic. Prin urmare, o persoana a murit, iar cel puțin 5 au fost ranite, anunța TASS. 50 de persoane au fost evacuate din hotel.

- Un grav accident rutier a avut intre municipiul Brașov și localitatea Cristian, pe DN 73, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite și o a treia a decedat. Accident rutier grav pe DN 73 Conform Inspectoratului de Poliție Județean, in accident au…

- Doua persoane au fost ranite si o a treia a decedat intr-un accident rutier care a avut loc, marti dimineata, pe Soseaua Cristianului, pe DN 73, intre municipiul Brasov si localitatea Cristian, a informat Inspectoratul de Politie Judetean. Conform sursei citate, in accident au fost implicate 2 autovehicule.…

- Numarul victimelor dupa explozia de la rafinaria Petromidia din Navodari, județul Constanța, a ajuns la șase. Un barbat, care fusese dat disparut, a fost gasit mort, iar alte cinci persoane au suferit rani, una avand arsuri pe 45% din corp. Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, a anunțat, vineri…