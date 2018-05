Atac armat într-un liceu din Texas. Cel puțin 10 morți și mai mulți răniți Mai multe persoane au fost ucise vineri dupa ce un atacator a deschis focul intr-un liceu din Texas, au anuntat autoritatile, care au precizat ca situatia este "sub control", relateaza AFP. Numarul morților s-ar ridica la zece, iar cel puțin șase persoane, printre care și un polițist, au fost ranite.



"S-a produs un incident in aceasta dimineata intr-un liceu, in care a fost implicat un atacator inarmat. Incidentul este in desfasurare, dar este sub control. Au fost confirmati multiple victime", a precizat districtul scolar din Santa Fe pe pagina sa de Facebook, fara a spune despre… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

