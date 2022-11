Un barbat inarmat a intrat intr-un club de noapte din Colorado, Statele Unite, și a inceput sa traga in plin, in cei prezenți acolo. Poliția a anunțat un bilanț provizoriu de 5 persoane decedate și alte 18 grav ranite. Politia a fost anuntata telefonic sambata, chiar inainte de miezul noptii, despre producerea unor focuri de arma in Club Q, a declarat presei locotenentul Pamela Castro din Colorado Springs. Potrivit postului de radio KRDO din Colorado Springs, suspectul a fost retinut in bar, iar ulterior a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, fiind in prezent in custodia politiei.…