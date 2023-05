Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situații de Urgența din Romania (DSU) a organizat, in perioada 10-12 mai, la Targu Mureș, un amplu exercițiu in vederea testarii soluțiilor de reziliența a societaților și comunitaților intr-un scenariu axat pe fenomenul migrației in Romania ca parte integranta a proiectului cu…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Mures a transmis, joi seara, mesaj RO-Alert, dupa ce a fost semnalata prezenta unui urs. "In jurul orei 20:00 prin apel la 112 a fost semnalata prezenta unui urs in localitatea Tireu, strada Principala. A fost transmis mesaj RO-Alert cetatenilor din zona in care…

- 124 de misiuni executate de pompierii militari constanteni in weekend In weekendul care s a incheiat, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta au executat 124 misiuni, cele mai multe din ele ndash; 93, fiind pentru acordarea primului…

- Pompierii harghiteni au intervenit, sambata dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins doua case din localitatea Mugeni. Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, incendiul a izbucnit la o casa, dupa care s-a extins la cea de-a doua,…

- 81 de concurenți, 1 Maestru internațional, 1 Maestru FIDE, premii totale in valoare de 3.000 de lei și o zi plina de șah. Fara nicio pacaleala, aceasta a fost o noua ediție a Pion Campion, tradiționalul turneu de șah rapid organizat de CS Juvenes derulat sambata 1 aprilie la Tirgu-Mureș. Bilanțul campionatului…

- COMUNICAT DE PRESANr. 128 din 29.03.2023 ATENTIE, EXERCITIU Cutremur si actiuni de salvare In data de 30 martie a.c., Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Vlasca" al judetului Giurgiu va organiza un exercitiu de cooperare, cu forte si mijloace in teren. Acesta se va desfasura la sediul Primariilor…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a organizat, luni, de Ziua Protectiei Civile, un amplu exercitiu de evacuare a elevilor dintr-o scoala din Targu Mures, intr-o situatie de cutremur. Potrivit reprezentanților ISU Mureș, in aceste situatii un punct cheie il reprezinta…

- FOC LA FIRUL IERBII… In ultima saptamana, pompierii vasluieni au intervenit pentru stingerea a trei incendii izbucnite la vegetația uscata din localitațile Murgeni și Huși. Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Podul Inalt” al județului Vaslui le reamintește cetațenilor ca arderea vegetației uscate…