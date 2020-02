Atac armat în SUA! Două femei au murit și un copil de 2 ani a fost rănit la Universitatea din Texas Doua persoane au fost ucise dupa ce un individ a deschis focul intr-o cladire. O persoana este ranita si a fost transportata la spital."Putem confirma moartea a doua persoane. O a treia victima a fost transportata la spital", a transmis Universitatea A&M.Impucaturile au fost auzite la camin, acolo unde se afla dormitoarele studenților, scrie CNN. , citand informarile Universitații de pe Twitter.Victima care a supraviețuit a fost dusa la spital pentru tratament.Universitatea se afla la 108 km nord-est de Dallas.Poliția din Texas investigheaza și asigura patrule de ofițeri in campusul universitar.Studenții… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

