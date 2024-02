Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si peste alte 20 au fost ranite intr-un schimb de focuri de arma, la parada victorioasa a echipei Kansas City Chiefs de la Super Bowl. Travis Kelce, iubitul lui Taylor Swift și jucator al echipei, a transmis un mesaj indurerat.

- Cel putin o persoana a murit si alte noua au fost ranite, miercuri, intr-un schimb de focuri, in timpul unei paradei in Kansas City, care sarbatorea victoria echipei Chiefs la Super Bowl, au declarat pompierii din acest oras din Missouri, centrul Statelor Unite, relateaza AFP, citat de Agerpres. Trei…

