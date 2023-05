Atac armat în Japonia. 4 oameni au murit. Suspectul a fost reținut Politia japoneza a arestat un individ suspectat de uciderea a patru persoane, inclusiv doi ofiteri de politie, intr-un atac cu pusca si cutit intr-o zona semi-rurala a prefecturii Nagano. Suspectul, care statea ascuns de joi dupa-amiaza intr-o locuinta cu ferma din Nakano (la nord-est de orasul Nagano), a fost arestat vineri in jurul orei locale 4:30 a.m. (19:30 GMT joi), a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei locale.O femeie care a fost ranita si nu a supravietuit ranilor, ceea ce a ridicat bilantul mortilor la patru, a adaugat purtatorul de cuvant. Joi dupa-amiaza, o alta femeie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

