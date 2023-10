Atac armat în inima UE. Focuri de armă la Bruxelles. 2 oameni au murit Doua persoane au fost ucise și una este ranita dupa un schimb de focuri care a avut loc in zona Bulevardului Ypre din Bruxelles. Potrivit mai multor martori citați de Sudinfo, faptuitorul ar fi strigat „Allahu akbar” și ar fi tras cu o arma tip Kalașnikov de pe un scuter. Cele doua victime ar fi purtat tricouri in culorile suedeze. Serviciile de urgența sunt prezente in numar mare la Sainctelette. Imaginile surprinse de un localnic arata cum un barbat cu o jacheta portocalie fluorescenta și o casca alba, cu o arma de razboi in mana, urca pe un scuter și pleaca. HLN relateaza ca acel barbat ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

