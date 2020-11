Atac armat în Florida: O persoană și-a pierdut viața și alte șapte au fost rănite O persoana a fost împuscata mortal si alte câteva ranite într-un incident produs marti noaptea în apropierea unui teren de baschet din orasul american Tampa, situat în statul Florida, transmite agenția Reuters citata de Agerpres.



Anchetatorii cred ca mai multi indivizi aflati într-un autovehicul cu geamuri fumurii au tras mai multe focuri de arma în timp ce treceau pe lânga oameni strânsi lânga un teren de baschet.



Un post local afiliat canalului de televiziune ABC a relatat ca focurile nu au fost trase la întâmplare…

Sursa articol: hotnews.ro

