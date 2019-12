Stiri pe aceeasi tema

- Militia Al-Shebab, asociata cu Al-Qaida, a revendicat atacul lansat marti seara si care a durat aproape sase ore. Cel putin alte opt persoane au fost ranite, potrivit purtatorului de cuvant guvernamental, sau 12, potrivit politiei. Alti aproape 100 de oameni aflati in zona au fost salvati,…

- Cel putin patru persoane au fost ucise in incidentul armat produs marti dupa-amiaza in Jersey City, in statul american New Jersey, afirma surse citate de postul NBC New York, confirmand si moartea a doi suspecti. Ar fi vorba despre traficanți de droguri care au deschis focul intr-un magazin.

- Autoritatile au anuntat ca s-au inregistrat morti in urma atacului, fara a oferi cifre. „Sunt mai multe persoane moarte", a declarat Steven Fulop, primarul din Jersey City, potrivit Mediafax. Persoanele decedate sunt un agent de politie si trei civili. Alte cel putin trei persoane sunt ranite. De asemenea,…

- Cel puțin șase persoane au murit in urma unui atac armat intr-un spital. Atac a avut loc in orașul industrial Ostrava, situat in nord-estul Cehiei, a anuntat ministrul ceh al sanatatii Adam Vojtech, citat de postul de radio public ceh, relateaza Reuters. UPDATE: Suspectul in cazul atacului comis marti…

- Cel putin trei oameni au fost impuscati mortal si alti noua au fost raniti de gloante marti, la sud de Los Angeles, relateaza presa locala si autoritatile, conform AFP. Imagini aeriene transmise de...

- Un atac armat deosebit de violent a avut loc marți, in jurul pranzului, intr-un mall din orașul finlandez Koupio. Un om a fost ucis, iar noua persoane au fost ranite in timpul acestui atac, a transmis Helsinki Times. Poliția l-a reținut pe cel care a deschis focul. Pentru capturarea lui a fost nevoie,…