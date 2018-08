Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru morti in urma unui incident armat produs in Canada, transmite Mediafax.Atacul armat a avut loc vineri in oraselul canadian Fredericton, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate regionale. Atacul armat a avut loc la ora locala 7.30 (13.30, ora Romaniei) in zona…

- Cel putin doua persoane au murit, duminica noaptea, iar alte 13 au fost ranite, dupa ce un individ a deschis focul in orasul canadian Toronto, a informat politia locala, relateaza CNN si BBC. Atacatorul a fost omorat in zona strazii Danforth. Masacrul a avut loc in jurul orei locale 22 (ora Romaniei,…

- Un barbat care a impuscat mortal marti doi ofiteri de politie in centrul orasului Liege din estul Belgiei a fost "neutralizat" de agenti, dupa ce a luat ostatica o femeie, au anuntat media si parchetul din Belgia, citate de Reuters si AFP.-in curs de actualizare