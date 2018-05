Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, dintre care doi politisti, au fost ucisi, marti, in orasul Liege, de un individ care a reusit sa ia o femeie ostatica inainte sa fie impuscat mortal de autoritatile belgiene, relateaza site-ul cotidianului The Telegraph. Presa locala relateaza ca doi politisti si un trecator au fost impuscati…

- Atacatorul, strigand "Allah Akbar", a ranit grav doua persoane. Surse apropiate dosarului au anuntat ca s-au inregistrat doi morti, unul fiind agresorul, scrie AFP. Citeste si Atac soldat cu trei morti in ziua alegerilor parlamentare, revendicat de organizatia Stat Islamic