Stiri pe aceeasi tema

- Halloween-ul este o sarbatoare de origine celtica, insa in ziua de astazi a ajuns sa fie preluata de multe popoare chiar si de romani. Chiar daca multi sunt impotriva ei, sunt si alte persoane carora le place Halloween-ul prin prisma costumelor pe care le poarta. Exceptie de la regula nu a facut nici…

- O fetita in varsta de șapte ani imbracata in buburuza a fost impuscata in piept, joi seara, in Chicago, in timp ce colinda de Halloween, potrivit unui anunt al politiei locale citat de DPA.

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar alte noua ranite, intr-un atac armat, in timpul unei petreceri de Halloween, in sudul orasului american Los Angeles, potrivit autoritatilor si presei locale, relateaza AFP.

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar alte noua ranite, intr-un atac armat, in timpul unei petreceri de Halloween, in sudul orasului american Los Angeles, potrivit autoritatilor si presei locale, relateaza AFP.

- Ionut si Corina au murit loviti de un BMW care depasea neregulamentar. Fetita lor de nici 3 ani e in stare grava la spital, unde a fost dusa cu elicopterul, dupa accident. Doi tineri parinti au pierit luni la pranz pe un drum din Bihor, dupa ce masina in care se aflau alaturid e fetita lor de 2 ani…

- Pugilistul american Patrick Day, spitalizat dupa un violent KO, se afla duminica seara intr-o stare "extrem de critica", a declarat organizatorul galei de la Wintrust Arena din Chicago, Lou DiBella, citat de AF...

- Boxerul american Patrick Day, 27 de ani, a ajuns la spital in stare foarte critica, dupa ce a fost pus la podea de compatriotul lui, Charles Conwell, in timpul unui meci care a avet loc, sambata seara, la Chicago, la categoria semimijlocie, informeaza lequipe.fr."Patrick este in coma, este…

- Nicoleta, fetița de opt ani care a fost data disparuta in Buzau, vineri dupa-amiaza, a fost gasita! Micuța a fost descoperita intr-o poienița, langa comuna Bisoca și nu prezinta urme de violența pe corp.