ASUS ZenFone 10 lansat: telefon compact cu gimbal, Snapdragon 8 Gen 2

ASUS continua sa ramana singura companie care crede in telefoane cu adevarat compacte, cu diagonale sub 6 inch. E cazul proaspat lansatului flagship ASUS ZenFone 10, care are diagonala de doar 5.92 inch. ASUS a mai mizat pe o dotare pe care nu o vezi in fiecare zi pe un telefon in 2023 si anume gimbal-ul, folosit pentru stabilizarea camerei. Si vivo folosea asa ceva, dar intre timp a renuntat. Avem de-a face cu un telefon flagship care e disponibil pe 5 nuante: rosu, verde, albastru, negru si alb. Are certificare IP68 si protectie Gorilla Glass Victus. Spatele e din policarbonat, iar muchia din…