- Cel mai mare turneu al anului din circuitul național de baschet 3x3 Sport Arena Streetball s-a incheiat duminica seara cu victoria echipei Rahova"s Finest, campioana la categoria Open Masculin pentru al doilea an consecutiv la evenimentul gazduit de Baneasa Shopping City. ...

- Formația susținuta financiar de suporterii timișoreni incepe maine stagiul centralizat de la Santamarie-Orlea. Antrenorul Cosmin Petruescu a pastrat in total 24 de jucatori la ASU Politehnica pentru aceasta perioada a pregatirii. Pe langa jucatorii deja anunțați, de astazi Alexandru Cherecheș, Bogdan…

- ”Baieții in ghete” s-au luptat și cu furtuna in primul joc test al verii. ASU Politehnica s-a impus cu 2-0 in fața divizionarei D FC Bazoșu Vechi, intr-un meci in care Cosmin Petruescu a testat și jucatorii aduși in probe. Adrian Poparadu și Razvan Ghinescu au fost marcatorii gazdelor de pe ”Știința”.…

- Astazi s-au implinit 60 de ani de la cucerirea primului trofeu important din istoria Politehnicii Timisoara: Cupa Romaniei. Cu aceasta ocazie clubul actual de pe arena „Stiinta”, ASU Poli, a declarat luna iulie ca fiind una dedicata sarbatoririi acestui eveniment. Punctul principal de atractie va fi…

- ”Baieții in ghete” s-au strans azi pe arena ”Știința” intr-o formula cu destule noutați. Pe langa șapte dintre cei opt transferați deja in aceasta vara, ASU Politehnica a mai avut alte șapte nume noi la reunire. Cei din urma trebuie sa-l impresioneze pe noul ”principal” Cosmin Petruescu in urmatoarele…

- Formația alb-violeta susținuta și financiar de suporteri a hotarat sa organizeze o acțiune de selecție in aceasta saptamana. Decizia a fost luata deoarece numeroși tineri jucatori s-au adresat oficialilor lui ASU Politehnica pentru a primi o șansa de a evolua pe ”Știința”. ”Baieții in ghete” au anunțat…

- Formația susținuta financiar de suporteri e cea mai activa trupa timișoreana la capitolul transferuri. ASU Politehnica a anunțat astazi cel de-al șaselea nume nou pentru ediția 2018-19 a Ligii a II-a. Ultimul venit e Tamas Szasz, un fundaș central in varsta de 20 de ani care ultima data a fost sub contract…

- ”Baieții in ghete” incearca sa-și gaseasca motivația pe un final de sezon fara o miza foarte mare. ASU Politehnica intalnește maine ”cenușareasa” Foresta Suceava, grupare care risca sa retrogradeze. Gazdele nu au nici acum lotul complet, dar ”principalul” Antonio Foale are mare incredere in tinerii…