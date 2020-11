Stiri pe aceeasi tema

- Massimo Ferrero, controversatul proprietar al Sampdoriei, se revolta: „Cred in existența virusului, dar sa nu exageram! Fanii ar putea intra la 30% din capacitatea stadionului”. Sampdoria a fost grav afectata in primul val al pandemiei, insa președintele acesteia continua sa nu creada in pericolul reprezentat…

- Valentin Mihaila a fost prezentat oficial de Parma si a oferit primele declaratii de la transferul in Italia.„Nu am un idol, imi plac mai multi fotbalisti. Multi joaca aici in Italia, incerc sa iau de la fiecare ceea ce cred ca imi este defolos”, a spus jucatorul, ce s-a despartit […] Articolul DAMBOVITEANUL…

- Dan Alexa, manager general la ASU Politehnica de dupa jumatatea lunii august, a facut azi o evaluare a startului de sezon per total peste asteptari al alb-violetilor. „Chirurgul” a negat zvonurile aparute dupa primus esec stagional, 0-2 la Miercurea Ciuc, conform carora ar fi urmat sa-l inlocuiasca…

- ASU Politehnica a intarit un compartiment din care a inregistrat plecari in ultima perioada. Dupa Fisteag, revenit la echipa saptamana trecuta, alb-violetii si-au luat si un portat mai experimentat din strainatate. E vorba de slovenul Marko Deronja (24 ani), care a fost ultima data jucatorul belgienei…

- ASU Politehnica nu si-a incheiat campania de achizitii desi a avut un start fericit de sezon. Alb-violetii au inregimentat un tanar care s-a antrenat deja sub comanda lui Octavian Benga. Rares Toader apartine de FCSB, e mijlocas polivalent si va evolua la Timisoara sub forma de imprumut pe parcursul…

- Cele doua timisorene din Liga 2 au fost primele care au primit „bilet de ordine” la stabilirea tintarului. ASU Politehnica va debuta acasa in noul sezon, avand un meci greu cu CS Mioveni. De partea cealalta Ripensia are primul meci, „afara” pe terenul lui FC U Craiova. ASU Poli si Ripensia alterneaza…

- ASU Politehnica si Ripensia s-au intalnit azi pe arena „Stiinta” intr-un meci care ar putea fi sau nu ultimul test inaintea startului noului sezon de Liga 2. A fost 2-2 in unul dintre rarele teste dintre cele doua timisorene, cu gazdele alb-violete conducand in doua randuri. Ambii antrenori au avut…