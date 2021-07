Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a anuntat saptamana aceasta mai multe plecari, dar a si bifat o sosire. De fapt este vorba despre o revenirea, cea a centrului Sabin Ignat, de la Dobrogea Sud. Sabin Iulian Ignat (33 de ani) a evoluat la Timisoara in deceniul trecut timp de trei ani alaturi de fratele sau, Marius. Nemteanul…

- ASU Politehnica a organizat azi un joc-scoala pentru trialisti. Jucatorii care dau probe pentru prima echipa i-au avut ca adversari pe tinerii din club nascuti intre 2003 si 2005 aflati sub observatia lui Sorin Brindescu. Trialistii s-au impus cu 1-0 prin golul din penalty al lui Bogdan Pop, jucator…

- ASU Politehnica s-a reunit azi pe canicula la arena „Stiinta”. Noul antrenor, Dorin Toma, a avut 34 de jucatori la prima sedinta de pregatire, dintre care zece nume sunt din afara clubului. Alb-violetii nu au anuntat noutati certe la capitolul sosiri, dar s-a modificat lista plecarilor. Romario Rus…

- ASU Politehnica vrea in continuare sa aiba cel putin un „satelit” in noul sezon. Presedintele Viorel Serban a anuntat azi ca clubul alb-violet solicita pe baza regulamentului FRF un loc in esalonul tert pentru echipa secunda a clubului. Un model urmat de grupari precum Rapid sau FCSB. La echipa a II-a…

- Brazilia a inregistrat vineri 2.216 de decese de COVID-19, fiind a patra zi consecutiv cand raporteaza peste 2.000 de decese zilnice asociate acestei maladii, potrivit unor surse guvernamentale citate sambata de EFE, anunța Agerpres. Conform ultimului buletin al Ministerului Sanatatii, Brazilia…

- ASU Politehnica astepta declicul in Arges, in schimb situatia s-a inrautatit pentru alb-violeti, care au fost umiliti de CS Mioveni, scor 0-4, desi timisorenii au avut si superioritate numerica in repriza secunda. Dan Alexa si-a asumat responsabilitatea degringoladei imediat dupa joc si si-a anuntat…

- Handbalistii alb-violeti nu au reusit sa treaca de maramureseni in disputa de la Turda. SCM Politehnica a pierdut, scor 21-23, duelul cu Minaur Baia Mare, care a contat pentru runda 25 a Ligii Zimbrilor. Misiunea banatenilor a fost ingreunata evident de eliminarea capitanului Cristian Fenici devreme…

- Sa fie a patra oara cu noroc? Asta se intreaba deopotriva suporterii si jucatorii alb-violeti. Dupa ghinionul din intermediara, cu Rapid, meci in care a cedat dupa ce a incasat doua goluri pe final (scor 1-2), ASU Politehnica isi indreapta atentia rapid spre CS Mioveni, urmatoarea borna din zona play-off-ului…