Astronomii au descoperit urme a peste 1.000 de posibili asteroizi Astronomi de la Institutul Max Planck pentru fizica extraterestra (MPE) din Germania au descoperit peste 1.000 de urme provenite probabil de la asteroizi necunoscuti pana in prezent, informeaza DPA. Oamenii de stiinta au facut cercetari in arhiva Telescopului spatial Hubble din ultimii 20 de ani, a anuntat institutul cu sediul in Garching, in apropiere de orasul german Munich (sud). Descoperirile ar putea oferi informatii despre conditiile existente in perioada de inceput a sistemului solar. Au fost analizate date care sunt considerate balast sau interferente in cele mai multe dintre observatii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Astronomii au facut cercetari in arhiva Telescopului spatial Hubble din ultimii 20 de ani, a anuntat institutul cu sediul in Garching, in apropiere de orasul german Munich (sud). Descoperirile ar putea oferi informatii despre conditiile existente in perioada de inceput a sistemului solar, scrie Agerpres…

