Stiri pe aceeasi tema

- POFTITI LA CONCURS!… Muzeul „Vasile Parvan” Barlad organizeaza cea de-a treia editie a concursului de creatie literara „Sesiunea juniorilor”, dedicat in semn omagial marelui arheolog Vasile Parvan. Concursul are ca scop sustinerea si dezvoltarea pasiunii pentru literatura prin creatie si se adreseaza…

- PROBLEME… In urma cu puțin timp, un alt incident s-a petrecut intr-o secție de votare din municipiul Barlad, respectiv la secția din incinta Școlii Episcop Iacov Antonovici. Acolo, o batrana in varsta de 82 de ani a leșinat in timpul procesului de votare, iar la fața locului a fost chemata de urgența…

- TELESCOPUL CALATOR… Donatia facuta de omul de afaceri Constantin Dulute pentru Observatorul Astronomic Barlad este una care face furori in randul muzeografilor din toata tara. Din ce in ce mai multe asociatii din Romania, muzee si observatoare astronomice, sunt uimite de activitatea intensa de la Barlad,…

- CONCERT…Muzeul „Vasile Parvan” Barlad si Asociatia Klavier ART organizeaza la Barlad recitalul derulat sub genericul „Lumea copilariei in muzica clasica…la patru maini”. Concertul se va desfasura la Barlad, in curtea Pavilionului Expozitional „Marcel Guguianu”, duminica, 20 septembrie 2020, incepand…

- NECAZ… Secția de Pneumologie a Spitalului Municipal Huși a fost inchisa, dupa ce chiar șefa secției a fost testata pozitiv și internata la Spitalul din Barlad. Acum, cadrele din unitatea medicala, dar și pacienții cu care a intrat in contact, stau cu spaima ca nu cumva sa fi contactat și ei boala de…

- EVENIMENT CULTURAL… Vernisajul expozitiei temporare „Retrospectiva George Leteanu” va avea loc la Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad,sambata, 5 septembrie, ora 11.00. „Va invit sa participati la aceasta activitate culturala, sa va incantati sufletul cu fermecatoarele sale portrete, peisaje si naturi…

- FOCAR… Alerta la Spitalul de Urgenta Vaslui dupa ce mai multe cadre medicale, infirmiere si pacienti, au fost depistate pozitiv in urma testelor PCR de control efectuate de DSP Vaslui. Potrivit primelor informatii, sunt opt asistente medicale, opt infirmiere și patru pacienti, toti pozitivi la testul…

- SPITALUL JUDETEAN VASLUI COLCAIE DE CORONAVIRUS INCONSTIENTA… 25 de noi cazuri de imbolnaviri cu COVID 19, s-au inregistrat doar intr-o singura sectie a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui. Este vorba despre opt pacienti si 17 cadre medicale de la Sectia de Boli Interne care au fost transportati la…