Sambata, 10 octombrie 2020, ora 17.00, la Muzeul "Vasile Parvan" Barlad, va avea loc intalnirea aniversara: Astroclubul "Perseus" Barlad - 10 ani de activitate. Astroclubul "Perseus" a fost inaugurat pe 9 octombrie 2010, cu ocazia Saptamanii Mondiale a Spatiului Cosmic, si a fost in toata aceasta perioada cel mai important program de popularizare a astronomiei in randul publicului barladean, prin organizarea de diverse activitati de promovare a astronomiei, cum ar fi: Scoala de vara de Astronomie "Descopera Universul!", taberele de astronomie in afara orasului Barlad, observatii astronomice in…