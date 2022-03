Astrocafe: Cum alegem cele mai bune suplimente alimentare cu vitamine si minerale Diversitatea de alimente pe care o gasim pe piata ne ridica un mare semn de intrebare. Desi avem cam toate grupele de legume si fructe disponibile in magazine, aproape 30 din populatia lumii are probleme cu deficientele nutritive. Mai exact, aproximativ 2 miliarde de oameni sufera de anemie. Vitaminele si mineralele sunt de doua feluri: cele sintetice ndash; fabricate identic din punct de vedere chimic cu cele naturale de institutii farmaceutice si cele naturale ndash; pe care le obtinem din sur ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

