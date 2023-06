AstraZeneca a semnat un acord de peste 2 miliarde de dolari cu Quell Therapeutics, pentru dezvoltarea de terapii celulare

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul pentru evitarea incapacitatii de plata a SUA a lasat legiuitorii, Departamentul Apararii si alte agentii sa se intrebe cum sa plateasca proiectele care in anii trecuti au fost completari de ultima ora la politicile de aparare obligatorii si la proiectele de credite, care in general sunt aprobate…

- Joe Biden a incercat sa profite de armistițiul fiscal pe care l-a negociat cu președintele republican al Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy, menit sa previna o incapacitate de plata potențial devastatoare a datoriei SUA in puțin mai mult de o saptamana. „Acordul reprezinta un compromis, ceea ce…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a anuntat printr un mesaj pe pagina sa de Facebook ca Romania va primi finantare record pentru dezvoltarea proiectului SMR in Romania: Peste 4 miliarde de dolari "Presedintele Statelor Unite ale Americii Joe Biden a anuntat astazi, la Summitul G7, sprijin financiar,…

- Microsoft a semnat un acord pe 10 ani cu compania Nware pentru a aduce jocuri video pentru Xbox si ale Activision Blizzard pe platforma spaniola de jocuri in cloud, la cateva zile dupa ce Marea Britanie a blocat preluarea de 69 de miliarde de dolari a creatorului Call of Duty, transmite Reuters.Acordul…

- Unii oameni sunt norocoși și caștiga la loto sau la pariuri sportive, insa alții fac afaceri profitabile, mizand pe diferite acțiuni la bursa. Unul dintre aceștia, un barbat de 67 de ani, a devenit și mai bogat peste noapte cu 2 miliarde de dolari. Americanul Bill Gates, și-a sporit averea datorita…

- Anul trecut, țarile din intreaga lume au cheltuit in total 2,24 trilioane de dolari pentru armatele lor, ceea ce reprezinta o creștere de 3,7% fața de recordul anterior, ajustat la inflație, potrivit unui raport anual al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), transmite…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat marti ca a ajuns la un acord cu guvernul ucrainean pentru punerea in practica a unui plan de ajutorare in valoare totala de 15,6 miliarde de dolari, noteaza AFP.Planul urmeaza sa permita "sprijinirea redresarii economice treptate, creand in acelasi…

- Reconstruirea economiei Ucrainei, dupa invazia declansata de Rusia in urma cu un an, este estimata in prezent sa coste 411 miliarde de euro, de 2,6 ori mai mult decat Produsul Intern Brut al Ucrainei in anul 2022, arata un nou studiu realizat de Banca Mondiala, Natiunile Unite, Comisia Europeana si…