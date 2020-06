Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui studiu bazat pe metoda modelarii referitor la impactul masurilor de izolare in 11 state, cercetatori de la Imperial College London au spus ca restrictiile draconice impuse, mare parte, in luna martie, au avut un ''efect substantial'' si au contribuit la scaderea ratei de reproducere…

- Restrictiile care au inclus inchiderea magazinelor si a scolilor au redus nivelurile de transmitere a COVID-19 in Europa, evitandu-se peste trei milioane de decese, conform unui studiu publicat de Reuters.Cercetatorii de la Imperial College din Londra au spus ca restrictiile severe impuse in luna martie…

- Guvernul Statelor Unite a incheiat luni un contract in valoare de 628 de milioane de dolari cu compania farmaceutica Emergent BioSolutions, pentru cresterea capacitatii de productie a unui posibil vaccin destinat COVID-19, transmite Reuters, potrivit news.ro.In timp ce producatorii de medicamente…

- Departamentul de Sanatate din SUA (HHS) a comandat 300 de milioane de doze din potențialul vaccin impotriva COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca și Universitatea Oxford și spera ca primele doze sa fie disponibile inca din luna octombrie, scrie Yahoo News, care citeaza Reuters.

Bulgaria a anuntat luni ca interzice accesul pe teritoriul sau a strainilor din afara Uniunii Europene, dar si a cetatenilor unor state membre cu numar mare de infectii cu coronavirus, precum Italia si Spania, transmite Reuters.

- Un avion Airbus A350-100, care a plecat din China cu patru milioane de masti chirurgicale, avand ca destinatie cele patru tari fondatoare ale Airbus, a ajuns duminica la Toulouse (Franta), dupa ce anterior a descarcat o parte din incarcatura la Hamburg (Germania), informeaza Reuters si AFP."Avionul…

- Pe panoul de zbor al Aeroportului Iasi au mai ramas doar cateva curse. Dupa intrarea in vigoare, ieri, la ora 12, a ultimei ordonante militare (OM 3), au disparut cele doua perechi de zboruri saptamanale (dus si intors) spre destinatii din Franta (Paris) si Germania (Dortmund). Cele doua tari au intrat…