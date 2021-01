Stiri pe aceeasi tema

- AstraZeneca a informat Comisia Europeana ca nu va putea livra cantitatile initiale convenite de doze din vaccinul sau anti-COVID-19 dupa ce va obtine autorizarea din partea Agentiei Europene a Medicamentului, asteptata la sfarsitul acestei luni, a relatat vineri cotidianul german Bild, citand surse…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat, astazi, ca a primit solicitarea de aprobare a vaccinului anti-Covid-19 produs de AstraZeneca și Universitatea Oxford.Solicitarea va fi analizata in regim de urgența, iar o recomandare ar putea fi emisa undeva, in jurul datei de 29 ianuarie, cand ar…

- Agenția Europeana a Medicamentului a anunțat, marți, ca a primit solicitarea de aprobare a vaccinului impotriva coronavirusului produs de AstraZeneca și Universitatea Oxford, relateaza Reuters, citata de HotNews.ro. Solicitarea AstraZeneca va fi analizata in regim de urgența, Agenția Europeana a medicamentului…

- Israelul a identificat patru cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus aparuta in Marea Britanie, a anunțat miercuri Ministerul Sanatații, relateaza Reuters. Trei dintre cazuri au fost persoane care s-au intors din Anglia și care sunt in izolare la un hotel desemnat special ca cladire de carantinare,…

- Vaccinul impotriva COVID dezvoltat de Pfizer și BioNTech va putea primi autorizarea in UE pana la finalul anului, in vreme ce serul celor de la Moderna va putea primi unda verde la inceputul lui 2021, ceea ce inseamna ca debutul campaniei de vaccinare in statele membre va avea loc cel mai devreme in…

- Dezvoltatorii rusi ai vaccinului anti-COVID-19, Sputnik V, au declarat ca AstraZeneca ar trebui sa-si combine vaccinul propriu cu cel rusesc, pentru a-si spori astfel eficienta, potrivit Reuters. Rusia a anuntat ca, in ceea ce priveste protejarea de COVID-19, vaccinul Sputnik are o eficienta de 92%,…