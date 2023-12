Stiri pe aceeasi tema

- Echipa engleza FC Liverpool a intrecut marti seara, in deplasare, scor 2-0, echipa Burnley, in etapa a 19-a din Premier League. „Cormoranii” sunt lideri in campionat.Pe Turf Moor, Burnley nu a fost capabila sa fie o adversara de calibru pentru trupa lui Jurgen Klopp. Liverpool a deschis scorul din…

- Nottingham Forest a obtinut o victorie surprinzatoare marti, in prologul etapei a 18-a din Premier League, dupa ce a invins in deplasare, cu 3-1, pe Newcastle United. Gazdele au deschis scorul, in minutul 23, din penalty, prin Alexander Isak, insa „padurarii” au marcat trei goluri prin Chris Wood (45+1,…

Sa-i cheme pe arbitrii din Liga 1 sa le arate cum se face! Gafa halucinanta in Premier League: nu s-a dat penalty in Liverpool – Arsenal, deși Odegaard a pus mana pe minge in careu. Explicația oficiala a venit

- Echipa engleza Aston Villa a terminat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Sheffield United, in etapa a 18-a din Premier League.Echipa din Sheffield a produs semi-surpriza reusind un egal chiar pe terenul uneia dintre formatiile aflate pe podium in Premier League.…

- Echipa Otelul Galati a invins duminica seara, in deplasare, scor 2-0, liderul din Superliga, echipa FCSB, intr-un meci din etapa a 18-a.Galatenii au deschis scorul la Bucuresti in minutul 7 al meciului, cand Lixandru s-a complicat in propriul careu, i-a pasat incet lui Ovidiu Popescu si Samuel Teles…

- Echipa engleza FC Liverpool a invins duminica, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Brentford, in etapa a 12-a din Premier League, potrivit news.ro.Pe Anfield, Mohamed Salah a deschis scorul in minutul 39, din pasa lui Darwin Nunez, iar in minutul 62 tot Salah a facut 2-0, cu o lovitura de cap, din…

- Echipa engleza Arsenal Londra a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Burnley, in etapa a 12-a din Premier League. Arsenal a egalat la puncte pe Manchester City. Liderul campionatului.Arsenal a cautat golul toata prima repriza, dar l-a gasit tarziu, in minutul 45+1, cand Leandro Trossard…

- Echipa engleza Aston Villa a invins duminica, pe teren propriu, scor 4-1, echipa West Ham United, intr-un meci din etapa a 9-a a Premier League.Douglas Luiz a inscris o dubla pentru Aston Villa, in minutele 30 si 51, iar gazdele au luat conducerea pe Villa Park, conform News.ro. West Ham a…