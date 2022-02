Asteroidul care a dus la extincția dinozaurilor a căzut pe Pământ într-o primăvară (studiu) Domnia dinozaurilor pe Pamant a luat sfarsit in timpul primaverii boreale, odata cu caderea unui asteroid gigant, in urma cu aproximativ 66 de milioane de ani, ceea ce a dus la una dintre cele mai mari extinctii a speciilor de pe planeta, potrivit unui studiu publicat miercuri. Cercetatorii au studiat fosile de pești care au murit in urma impactului, putand determina in ce faza de dezvoltare a anului se aflau. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Domnia dinozaurilor pe Pamant a luat sfarsit in timpul primaverii boreale, odata cu caderea unui asteroid gigant, in urma cu aproximativ 66 de milioane de ani, ceea ce a dus la una dintre cele mai mari extinctii a speciilor de pe planeta, potrivit unui studiu publicat miercuri, informeaza AFP.…

- O noua cercetare privind pierderea brusca in greutate descopera o posibila cauza a casexiei (pierderea in greutate) la pacientii cu cancer si a sindromului Cockayne la copii. Cercetatorii leaga problema pierderii in greutate de deteriorarea ADN-ului care

- Asteroidul 130 Elektra, considerat deja special dupa ce astronomii au descoperit ca avea doua Luni - fiind astfel un sistem rar de asteroid triplu - este posibil sa aiba de fapt o a treia Luna, fapt care il face si mai neobisnuit, devenind primul asteroid cvadruplu cunoscut din sistemul solar, relateaza…

- Fostul presedinte al PNL, Ludovic Orban, afirma ca nu doreste sa il critice pe actualul lider al partidului Florin Citu pe motiv ca nu poate sa dea „cu piciorul in cineva care este cazut la pamant si care in curand va fi schimbat si din functia de presedinte al PNL”. Orban este de parere ca nici…

- Un studiu spaniol arata ca noul coronavirus ar putea fi raspandit pe o raza de 8 metri prin fumul de țigara tradiționala sau electronica. Și astfel terasele și restaurantele ar putea fi locuri cu risc major de contaminare cu noul coronavirus. Este ceea ce sugereaza rezultatele unui studiu al Societații…

- Copilul din județul Constanța a fost declarat decedat dupa zeci de minute de resuscitare, iar, la aflarea veștii, mama s-a prabușit la pamant, plina de durere, informeaza jurnalista Claudia Corbu de la ZiuaConstanța.ro, care a transmis de la fața locului. Polițiști din cadrul Secției 3 Rurala…

- Doua doze de vaccin anti-COVID nu furnizeaza suficienti anticorpi neutralizanti impotriva variantei Omicron a coronavirusului, au descoperit Cercetatorii de la Universitatea din Oxford, ceea ce indica faptul ca este posibil sa se inregistreze o crestere a numarului de infectii si la persoanele vaccinate.

- Un nou studiu publicat in revista Scientific Reports arata ca primavara ar fi „adus” moartea dinozaurilor in urma cu 66 de milioane de ani, arata Mediafax. Un nou studiu publicat in revista Scientific Reports arata ca primavara ar fi adus moartea dinozaurilor in urma cu 66 de milioane de ani.…