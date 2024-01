Aşteptându-l pe Negoiţă • 26 de jucatori la primul antrenament al Tricolorului Pe stadionul Eugen Șoriceanu din Breaza a avut loc prima ședința de pregatire din noul an pentru Tricolorul Breaza. Sub comanda lui Marius Vișan, Laurențiu Urdea și Alin Negreanu, au raspuns “prezent” 26 de jucatori, intreaga garnitura ce a finalizat sezonul de toamna, alaturi de doi juniori din grupa “B”, ambii nascuți in 2008 – Ianis Toader, atacant, si Cosmin Jaga, portar – care vor și efectua pregatirea de iarna cu echipa de seniori, precum și cele doua noutați din lotul brezean de la momentul actual, doi jucatori juniori, nascuți in 2006,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

