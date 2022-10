Faza grupelor Cupei Romaniei Betano, in noua formula de desfașurare a competiției inaugurata cu ocazia stagiunii 2022-2023, va incepe, astazi, și pentru Petrolul Ploiești. Formația lui Nae Constantin va debuta pe „Ilie Oana”, avand ca adversara o grupare tot de prim eșalon, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, intr-un meci ce va incepe la ora 18.15 și al carui ”punct culminant” este revenirea lui Constantin Budescu – aflat in lotul de 20 pentru acest meci! Sistem nou, adversar cunoscut! Petrolul și Sepsi s-au duelat, nu de mult, și in campionat, tot la Ploiești, atunci cand meciul s-a incheiat la egalitate,…