Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Zelenski s-a intalnit cu toți liderii Alianței Atlantice dar nu și-a indeplinit cel mai ambițios obiectiv pe care-l avea in cadrul Summit-ului de la Vilnius – acela ca Ucraina sa fie primita ca membru NATO sau, macar, sa primeasca o invitație oficiala de a deveni membru NATO. Cel mai important…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca Ucraina va deveni membru al Alianței nord-atlantice, dar invitația va fi lansata in momentul in care „aliații vor fi de acord ca toate condițiile sunt indeplinite”. Șeful NATO a prezentat un pachet de masuri in trei parți, pe mai mulți…

- Miercuri, liderii statelor membre NATO se intalnesc la Vilnius, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a carui țara așteapta un semnal fara echivoc in legatura cu aderarea la NATO. Secretarul General, Jens Stoltenberg, a confirmat ca intalnirea va avea loc miercuri. El a confirmat ca, in cazul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat luni ca statele membre ale acestei aliante vor examina la summitul lor care incepe marti la Vilnius reducerea la un singur pas a procesului de aderare a Ucrainei la NATO, respectiv renuntarea la Planul de Actiune pentru aderarea la NATO (Membership…

- Președintele Iohannis va participa la reuniunea Consiliului European din perioada 29 – 30 iunie 2023 iar una dintre temele legate de Romania va fi proiectul derulat la granița Romania – Serbia, prin care s-ar reduce migrația ilegala spre țarile UE. Pe agenda Consiliului European nu se afla extinderea…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, la Haga, la o reuniune in format restrans dedicata pregatirii Summitului NATO de la Vilnius, la invitatia prim-ministrului Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte. La intalnire mai participa presedintii Lituaniei si Poloniei, premierii Albaniei, Belgiei…

- Presedintele SUA, Joe Biden, este de acord cu eliminarea unuia dintre obstacolele birocratice pentru care Ucraina nu poate sa adere la NATO, a declarat pentru CNN o sursa familiarizata cu situatia. Potrivit sursei, Biden ar fi dispus sa renunte la Planul de Actiune pentru Aderare (MAP), care in concluziile…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca se așteapta ca membrii alianței sa se puna de acord asupra unui "program multi-anual" pentru a ajuta Ucraina in dorința sa de a se alatura organizației militare.