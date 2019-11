Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Teatrul de Papuși „Prichindel” este selecționat in Festivalul Tanar de la Sibiu: Spectacolul „Povești in parc” susținut pe 3 noiembrie in Sibiu Teatrul de Papuși „Prichindel” este selecționat in Festivalul Tanar de la Sibiu. Spectacolul „Povești in parc” va fi susținut duminica, 3 noiembrie…

- Spectacol pentru copii la Centrul Cultural Mioveni! Intrarea este libera. Primaria orașului și Centrul Cultural Mioveni invita prichindeii cu varsta cuprinsa intre 2 și 14 ani, joi, 7 noiembrie, la spectacolul pentru copii ”Ridichea Uriașa”, susținut de Teatrul ”Arlechino” Brașov. Spectacolul va avea…

- Ursul polar extrem de slab a aparut la mijlocul lunii iunie pe strazile din orasul siberian Norilsk, dupa ce s-a indepartat cu 1.500 de kilometri de coasta Oceanului Arctic, habitatul sau natural, in cautarea hranei. Dupa ce au supravegheat ursul cateva zile, autoritatile au ajuns la concluzia ca este…

- Potrivit Jandarmeriei Brasov, barbatul a fost atacat cand iesea din curtea locuintei, fiind zgariat de urs. Cei doi copii raniti se aflau impreuna cu mama lor, iar ursul a sarit peste ei, moment in care i-a zgariat. Acolo s-a deplasat initial cel mai apropiat echipaj de Jandarmerie, de la Sambata, iar…

- Muzeul Bucovinei și Teatrul pentru copii și tineret „Vasilache" Botoșani pregatesc o noua stagiune de teatru pentru copii.Sambata, 12 octombrie 2019, la ora 10, la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava, va fi prezentata piesa „Rațușca cea urata" și, pe 26 octombrie, ...

- Bunici, parinți, tineri și copii de toate varstele vor avea in urmatoarele trei luni un program bogat de spectacole la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, un program care va aduce pe scena TNRS spectacole...

- Consilierii judeteni vor aproba in sedinta de astazi noua organigrama a Teatrului de Stat Constanta. Potrivit proiectului de hotarare, la propunerea managerului, Erwin Simsensohn, fata de organigrama si statul de functii aprobate prin HCJC nr.235 2017, se opereaza urmatoarele modificari:1. Se infiinteaza…

- Lansat în urma cu trei ani la Cluj, Deveo Studio, un studio de animatie 3D, creat de doi tineri IT-isti, încearca sa aduca prin intermediul realitatii augmentate, lumea povestilor si tehnologia în acelasi loc pentru a da viata celor mai simpatice personaje animate. Unul dintre ele…