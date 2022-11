Astăzi se deschide portalul energetic! Cum te influențează schimbările din Univers Portalul energetic pentru unele dintre cele mai puternice Numere Maestre se deschide astazi, 8 noiembrie. Numeroase schimbari in viețile oamenilor și in percepțiile lor sunt anunțate odata cu aceasta poarta deschisa spre Univers. Pe 8 noiembrie se deschide portalul energetic al cifrelor angelice 11/11/2022 Astazi, omenirea pornește in calatoria spre momentul cu cea mai mare vibrație de peste an, data de 11/11/2022. Aceste numere repetitive denumite și „maestre” sau „angelice” in disciplinele care studiaza energiile din Univers, au o deosebita putere asupra noastra. Multe dintre efectele traversarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

