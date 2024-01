Stiri pe aceeasi tema

- Cu un strat proaspat de zapada și condiții meteorologice ideale, suntem bucuroși sa va aducem vestea ca partia de schi Luna Șes din județul Satu Mare iși deschide oficial porțile. Acest sanctuar alpin este pregatit sa primeasca entuziaștii sporturilor de iarna, oferindu-le o experiența de neuitat pe…

- Partia de schi de la Luna Ses, prima din judetul Satu Mare, va fi deschisa publicului duminica, 21 ianuarie, dupa ce s-a reusit omologarea acesteia, a anuntat Consiliul Judetean (CJ), sambata, printr-un comunicat de presa. "Cu zapada proaspata si conditii meteorologice perfecte, suntem incantati…

- Salvamontiștii din Brasov vor acționa și pe partia de schi Zanoaga din Bran. Salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Brașov, vor vor asigura asistența de specialitate si vor acorda primul ajutor, Potrivit Salvamont Brasov , din aceasta luna, salvatorii montani…

- Administratorii domeniului schiabil al statiunii Sinaia anunta ca au fost amenajate primele patru partii, in acest sezon de iarna, iar miercuri acestea vor fi date in folosinta, potrivit news.roEi atrag atentia asupra faptului ca miercuri si joi schiorii au cele mai mari sanse de a se bucura de vreme…

- Intr o noapte agitata in Culciu Mic, din Satu Mare, doi politisti curajosi, Marius si Antim, si au folosit armamentul din dotare pentru a salva mai multe familii si a restabili linistea in comunitate.Un tanar in varsta de 19 ani a intrat prin efractie in mai multe locuinte, provocand raniri si pagube…

- Consiliul Judetean (CJ) Satu Mare a finalizat proiectul de infiintare a Centrului STROKE in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare si dotarea acestuia cu aparatura de specialitate pentru pacientii cu AVC ischemic, informeaza institutia, luni, printr-un comunicat de presa.Potrivit sursei…

- Dragoș Harjoaba, liderul AUR Bistrița-Nasaud, a comentat astazi, in cadrul unei conferințe de presa, informațiile conform carora Gabi Ștefoi și Nicu Cioanca s-ar fi intalnit cu liderul AUR de la nivel național, George Simion, și ar fi in carți pentru Primaria Bistrița și Consiliul Județean: Discuții…

- Școala Populara de Arta, secție in cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș, a obținut locul I la concursul național organizat in cadrul proiectului cultural ”Recuperari și restituiri – colinda tradiționala in zone etnografice ale Transilvaniei”,…