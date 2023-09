Astăzi marcăm Ziua Mondială a Inimii Compania Naționala de Asigurari in Medicina (CNAM) se alatura comunitații globale in marcarea Zilei Mondiale a Inimii, o zi dedicata conștientizarii și prevenirii bolilor cardiovasculare, care raman una dintre cele mai mari amenințari pentru sanatatea populației din intreaga lume, potrivit Oficial.md . In Republica Moldova, bolile cardiovasculare se plaseaza pe parcursul a doua decenii pe prima poziție in ceea ce privește cauzele de deces și dețin peste 55% din totalul deceselor provocate de afecțiuni netransmisibile. Conștientizand importanța prevenirii și tratamentului afecțiunilor cardiovasculare,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

