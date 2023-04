Stiri pe aceeasi tema

- Și in etapa a III-a din play-out, toate echipele din Timiș au fost programate la joc. La incheierea rundei, bilanțul gruparilor banațene este echilibrat, o infrangere, o remiza și o victorie. A fost primul eșec pentru Dumbravița in 2023, pe terenul unei echipe care a pierdut dramatic biletele pentru…

- CSC Dumbravița a invins cu 2-0 (1-0) Ripensia Timișoara intr-un joc disputat in cadrul etapei a doua din play-out. Daca gazdele sunt și matematic aproape salvate de la retrogradare/baraj, Ripensia iși continua drumul spre… Liga 3. Echipa cu nume de legenda nu a obținut niciun punct in 2023 și așteapta…

- Elevii de clasa a VIII-a din Timișoara și Dumbravița sunt invitați la Ziua Liceului Babel, sa descopere ce ofera aceasta școala. Acțiunea are loc sambata, 1 aprilie, in intervalul orar 11:00 – 16:00, pe strada Phoenix nr. 41 din Dumbravița. Liceul Babel este o continuare fireasca și organica a proiectului…

- Tragedie evitata la „mustața”. Ieri, 26 martie 2023, un polițist din județul Timiș ,in timp ce se plimba cu fiica sa in apropierea Lacului din Dumbravița, a observat cum un baiețel in varsta de 4 ani a alunecat pe baraj și a cazut in lac. Fara sa se gandeasca prea mult, polițistul a sarit de ... The…

- Weekendul viitor, cei de la „Dumbravița Curata” organizeaza o acțiune de ecologizare in zona Padurii Verzi. Va puteți alatura și voi acesteia! Organizatorii va vor pune la dispoziție echipamentul necesar.

- In timp ce la Craiova vor fi astazi aproape 20 de grade, iata ca in Timis este frig si temperatura nu va trece de 2, 3 grade. ANM vorbeste chiar de ninsori si depunere de strat de zapada pentru Banat. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica Cod Galben, valabila pentru…

- Daca in februarie 2022, Politehnica invingea Dumbravita intr-un meci amical cu 7-0, iata ca doar dupa un an, echipa de la Padurea Verde a ajuns in „B” si este cea mai bine clasata echipa din tot Banatul. Mai mult, dupa ce a invins si Ripensia (1-0), trupa lui Cosmin Stan s-a distrat acum si cu ... The…

- Luni, 30 ianuarie, se va efectua spalarea rețelei de distribuție in mai multe localitați din judetul Timis. Ca urmare, intre orele 9-11 se va intrerupe alimentarea cu apa in Mașloc, intre orele 9-13 se va opri apa in Recaș, iar intre orele 9-14 se va sista furnizarea apei in Faget, pe strazile Calea…