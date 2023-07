Astăzi, la CAS Prahova – protest cu întreruperea lucrului N.D. In seria acțiunilor de la nivel național organizate de sindicate, pe fondul nemulțumirilor legate mai ales de nivelul salariilor, se alatura noi angajați – cei de la Casele de asigurari de sanatate. Astfel, reprezentanții Casei de Asigurari de Sanatate Prahova au anunțat ca, astazi, 10 iulie a.c., programul de lucru de la sediul sau din Ploiești, din str. Praga nr. 1, va suferi modificari, avand in vedere ca, in intervalul orar 10:00 – 12:00, toți angajații vor protesta, protestul constand in intreruperea lucrului in intervalul celor doua ore menționate simultan in toate instituțiile similare… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

