Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Hepatitei Apah-Transilvania organizeaza in data de 28 Iulie, in Municipiul Campia Turzii, o campanie de testare gratuita pentru depistarea infecției cu virus B sau C. Astfel, in data de 28 Iulie, in Parcul Berc din Campia Turzii, in intervalul orar 16.00-19.00, Apah-Transilvania…

- Mai multe cazuri de hepatita acuta de origine necunoscuta, depistate la copii, au fost anunțate de catre Agentia de Securitate Sanitara Britanica, la inceputul lunii aprilie și OMS. Acestea au fost inregistrate in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. In legatura cu aceasta, Agenția Naționala…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica informeaza, cu referire la cazurile de hepatita acuta de origine necunoscuta la copii, ca in Republica Moldova nu au fost inregistrate, pana la moment, astfel de cazuri. Totodata, instituția menționeaza ca situația este monitorizata de catre autoritațile competente…

- Mai multe cazuri de hepatita acuta de origine necunoscuta, depistate la copii, au fost anunțate de catre Agentia de Securitate Sanitara Britanica, la inceputul lunii aprilie și OMS. Acestea au fost inregistrate in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. In legatura cu aceasta, Agenția Naționala…

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Sibiu au declarat pentru News.ro ca unitatea a raportat doua cazuri de hepatita de cauza necunoscuta la copii, fiind vorba despre un baiat de 16 ani, internat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu pentru investigatii suplimentare,

- Romania a raportat alte doua cazuri de hepatita de origine necunoscuta. Este vorba despre un baiat de 16 ani si o fata de 10 ani, ambii din Sibiu, a informat vineri Directia de Sanatate Publica (DSP) Sibiu.

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Sibiu a raportat, vineri, doua cazuri de hepatita de cauza necunoscuta la copii. Este vorba de un baiat de 16 ani si o fata de 10 ani, informeaza Agerpres . Conform unei informari transmise de reprezentantii DSP Sibiu, primul caz a fost raportat pe 19 aprilie. “Baiat…

- Directiei de Sanatate Publica (DSP) Sibiu a declarat ca a raportat doua cazuri de hepatita de cauza necunoscuta la copii, fiind vorba despre un baiat de 16 ani, internat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu pentru investigatii suplimentare, avand evolutie stabila, si despre o fetita de 10 ani, care a…