- Conform calendarului ortodox, miercuri, pe 9 decembrie este zi de mare sarbatoare! Anual, la aceasta data, creștinii sarbatoresc Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sfanta Ana. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești astazi!

- Ziua de marți, 8 decembrie, reprezinta un mare motiv de bucurie pentru creștini. In fiecare an, la aceasta data, este sarbatorit Sfantul Patapie, potrivit calendarului ortodox. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești astazi ca sa-ți mearga bine!

- Sfantul Apostol Andrei este sarbatorit in fiecare an in 30 noiembrie. A fost unul dintre apostolii lui Iisus din Nazaret si fratele lui Simon Petru. Ar fi fost mai intai ucenicul lui Ioan Botezatorul, care i-ar fi recomandat sa il urmeze pe Iisus, potrivit Evangheliei dupa Ioan. Romanii au avut, de-a…

- Sfantul Apostol Andrei este sarbatorit pe data de 30 noiembrie. S-a nascut in Betsaida Galileia, localitate situata pe tarmul Lacului Ghenizaret, in nordul Tarii Sfinte. Din Sfanta Scriptura aflam ca era fratele lui Simon Petru. Amandoi au fost pescari, alaturi de tatal lor. Avand in vedere ca Andrei…

- Astfel, Arhanghelul Mihail este conducatorul ostilor ceresti-ingeresti, iar Arhanghelul Gavril a fost trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria sa-i dea vestea ca il va naste pe Mantuitorul Iisus si tot el a dus dreptilor Ioachim si Ana vestea zamislirii Maicii Domnului. In folclorul religios romanesc, Arhanghelul…

- Pe data de 9 octombrie, este praznuit Sfantul Iacob. Sfantul Iacob a fost fratele Sfantului Apostol Matei si unul dintre cei 12 Apostoli ai Mantuitorului Iisus Hristos. A propovaduit Evanghelia in sudul Palestinei si in Egipt, murind rastignit pe cruce. Datorita acestuia, multi pagani au crezut in Hristos,…

- In fiecare an, creștinii ortodocsi praznuiesc pe 1 octombrie Acoperamantul Maicii Domnului, una din cele patru mari sarbatori inchinate Nascatoarei de Dumnezeu, Fecioara Maria. Sarbatoarea amintește de apariția Maicii Domnului in cartierul Vlaherne (Blachernae) din Constantinopol in secolul al X-lea.…

- Azi, credinciosii praznuiesc Inaltarea Sfintei Cruci. Este o zi importanta in calendarul crestin-ortodox. Este cea mai veche sarbatoare inchinata cinstirii crucii. In popor, Inaltarea Sfintei Cruci se mai numeste si Ziua Crucii si este considerata data ce vesteste sfarsitul verii si inceputul toamnei.…