Astăzi au bătut clopotele din întreaga țară – iată de ce CHIȘINAU, 14 oct – Sputnik. La ora 11:00, clopotele din toata Republica Moldova au batut timp de 3-4 minute. © Sputnik / Mihai CarausCine i-a felicitat pe chișinauieni dupa Liturghie © Sputnik / Mihai CarausCine i-a felicitat pe chișinauieni dupa Liturghie De Acoperamantul Maicii Domnului, sarbatoare marcata pe 14 octombrie, au fost trase clopotele in toate bisericile și manastirile din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Moldova, acțiunea fiind binecuvantata de Mitropolitul Vladimir. Clopotele au fost trase „pentru a invinge incercarile la care suntem supuși in ultima perioada”, avandu-se in vedere in primul rand pandemia de COVID-19. Dupa Sfanta… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

