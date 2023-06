Stiri pe aceeasi tema

- Maine, 26 iunie 2023, absolvenții de liceu vor susține examenul național de Bacalaureat din acest an. Elevii care au terminat clasa a XII-a se pregatesc pentru examenul maturitații. Tot ce trebuie sa știi despre acest examen.

- Probele scrise din prima sesiune a examenului national de bacalaureat 2023 iunie iulie se vor desfasura in perioada 26 29 iunie in 464 de centre. Calendar probe scrise Luni, 26 iunie: Limba si literatura romana Marti, 27 iunie: proba obligatorie a profilului discipline, in functie de profil: Matematica…

- Examenul de Bacalaureat 2023 incepe luni, 26 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Pentru redactarea lucrarii, candidații vor avea la dispoziție trei ore, calculate din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor. Examenul va incepe la ora 9:00, accesul elevilor in sali fiind…

- Saptamana viitoare, absolventii de liceu sustin probele scrise ale examenului de Bacalaureat. Prima proba scrisa va fi sustinuta luni, 26 iunie cand este programata proba de Limba si Literatura Romana. In judetul Constanta pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat 2023, sesiunea iunie iulie,…

- Astazi, 21 iunie 2023, s-a desfașurat cea de-a doua proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (proba la Matematica) – sesiunea 2023. In județul Salaj, din totalul de 1953 candidați inscriși, au fost prezenți 1785 (91,39%). Nu s-au prezentat la examen 168 candidați.…

- Astazi, 19 iunie, s-a desfașurat prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (Limba și literatura romana) – sesiunea 2023. Au fost prezenți 2493 candidați din cei 2582 inscriși. Nu s-au prezentat la examen 89 de candidați. 1 elev a fost eliminat, conform art.…

