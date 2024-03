Astăzi: 47 de ani de la cutremurul din 1977 Astazi: 47 de ani de la cutremurul din 1977 Astazi: 47 de ani de la cutremurul din 1977 Au fost suficiente 56 de secunde, timp in care pamantul s-a cutremurat atat de tare incat peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața, surprinse sub daramaturi, iar mii de oameni au fost raniți sau au ramas fara locuințe. Nimic nu avea sa prevada ceea ce se […] Citește Astazi: 47 de ani de la cutremurul din 1977 in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Universitatea Cluj – FC Botoșani. Clujenii, hotarați sa invinga in penultimul meci din acest sezon regular Doua partide sunt programate duminica in Superliga, iar pentru botoșaneni urmeaza a lupta crancena cu Universitatea Cluj, care este decisa sa le administreze o lecție celor de la FC Botoșani.…

- In urma unei investigații indelungate și a unui raport detaliat emis de Institutul de Medicina Legala, au ieșit la iveala detalii șocante in cazul morții Alexandrei Ivanov, o tanara de 25 de ani insarcinata in 3 luni, care a pierit la Spitalul din Botoșani. Raportul susține ca femeia ar fi putut fi…

- Lupta pentru putere din interiorul PNL nu vizeaza doar obținerea nominalizarilor la posturile cheie din administrația publica locala, adica președintele Consiliului Județean și primarul municipiului Botoșani, ci și funcția de prefect.

- Doi adolescenti au dezgropat o femeie, dupa ce au auzit ca are bani pusi sub perna Doi adolescenți au profanat un mormant, in urma discuțiilor pe care le-au auzit printre localnici. Totul s-a intamplat la Aninoasa, un oraș cu o populație predominant saraca. Rudele femeii decedate lucreaza in strainatate.…

- Astazi, Ziua Europeana a Numarului de Urgența 112. Zeci de cladiri din țara vor fi iluminate in roșu Cladirile emblematice din intreaga țara vor fi illuminate astazi in culoarea roșie, cu ocazia Zilei Europene a Numarului de Urgența 112 și in celebrarea a 20 de ani de la implementarea sistemului 112…

- Trei cutremure, in doar 4 ore. Activitate seismica intensa in Romania Un cutremur de 2,7 grade s-a produs, la ora 9:59, in zona seismica Vrancea, județul Vramcea, la adancimea de 21,8 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 17 km E de Focșani, 57 km NV de Galați, 64 km S de Barlad,…