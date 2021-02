Stiri pe aceeasi tema

- Directia Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, in spiritul transparentei decizionale, informeaza publicul interesat cu privire la elaborarea proiectului de hotarare privind suspendarea platii taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Alba…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara,pentru joi,25 februarie 2021, ora 08:30, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei, nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

- Joi, 18 februarie, de la ora 17.00, va avea loc sedinta publica ordinara a Consiliului Local Mioveni pe luna februarie. Pe ordinea de zi se afla 20 de proiecte, printre care: aprobarea Raportului de Progres privind stadiul indeplinirii obiectivelor din Planul Local de Acțiune pentru incluziunea sociala…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat ca proiectul bugetului de stat va fi probabil prezentat in sedinta de Guvern de miercuri si va fi in dezbatere publica in cursul acestei saptamani, mentionand ca nu stie de existenta unor nemultumiri. "Abia ce e lansat proiectul de buget in…

- Proiectul bugetului pentru 2021 ar putea fi aprobat in ședința de Guvern de saptamana viitoare. Proiectul bugetului de stat va fi pus in dezbatere publica cel mai probabil luni si ar urma sa fie aprobat in prima sedinta de guvern a saptamanii viitoare. Va fi un proiect despre care premierul a spus recent…

- Joi, 28 ianuarie, la ora 10:00, Consiliul Județean Buzau este convocat in prima sedința ordinara din 2021. Ordinea de zi: I. PROIECTE DE HOTARARI Proiect de hotarare nr. 2/21.01.2021 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara, pentru miercuri, 27 ianuarie 2021, ora 10,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei, nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Nicu I. Constantinescu (sala…

- Astazi, 10 decembrie 2020, a avut loc Ședința extraordinara de Consiliu Local. Singurul Proiect de Hotarare a fost “Rectificare de buget” absolut necesar pentru buna funcționare a Primariei și a orașului. La ședința insa surpriza, au participat doar consilierii PNL! Intr-o postare pe pagina personala,…