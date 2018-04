Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de la Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza din București au gasit școala invadata de gandaci, astazi cand s-au intors din vacanța. Unii dintre ei au facut poze și filmulețe cu insectele din holuri și din clase.

- Francesca Velicu, o tanara balerina din Romania, a fost premiata, duminica seara, la Londra, in cadrul galei Olivier Awards, in cadrul careia au fost decernate cele mai prestigioase trofee atribuite de industria teatrala din Marea Britanie. Romanca a fost premiata pentru rezultate exceptionale in arta…

- Supraaglomerarea din scolile din Capitala ramane in continuare o problema majora, in conditiile in care in sapte scoli si licee elevii invata in trei schimburi, iar in mai mult de jumatate din unitatile scolare efectivele de elevi depasesc numarul prevazut de legea invatamantului.

- Romania de la Arges! In anul Centenarului Marii Uniri, universulargesean.ro va invita sa redescoperiti argesenii care au jucat un rol important in istoria Romaniei Moderne, personalitati de care suntem mandri. Istoric, critic si colectionar de arta de o remarcabila eruditie, cu o vasta cultura in domeniul…

- Elevii de liceu din orasele Bucuresti, Iasi si Cluj-Napoca pot participa gratuit la ateliere de chimie si stiinte naturale, unde vor face experimente si se vor familiariza cu partea distractiva a acestei stiinte, dar vor constientiza si...

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a precizat joi ca vremea va fi vineri și mai geroasa in București, precizand ca exista probleme cu sistemul de termoficare in doua sectoare: 2 si 6. Gabriela Firea, Primarul general al Capitalei a anuntat ca vineri vremea va fi si mai geroasa in Bucuresti, care se…

- Au inceput probele orale la Bacalaureat 2018 , iar elevilor le sunt testate cumpetentele de comunicare in limba romana, in limba materna, intr-o limba straina si competentele digitale. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Luni, elevii din clasele a XII-a si a XIII-a au inceput examenul de…

- Zeci de tineri din Romania s-au adunat zilele acestea la Palatul Parlamentului pentru a simula organizarea unui Summit NATO. Elevii si studenții au primit roluri de reprezentați ai celor 29 de state membre NATO. Chiar daca unii n-au implinit inca 18, au vrut sa afle cum este sa iei decizii sub presiune,…