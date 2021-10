Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul grup suedez ABBA, care va lansa pe 5 noiembrie primul album in peste 40 de ani, „Voyage", a anuntat saptamana aceasta in The Guardian ca este vorba despre ultimul lor disc. Precizand ca au scris impreuna doua melodii, care nu sunt terminate, Benny Andersson si Bjorn Ulvaeus au afirmat ca…

- Bjorn Ulvaeus si Benny Andersson au confirmat ca formatia ABBA se va destrama definitiv dupa lansarea viitorului album, ''Voyage'', relateaza The Independent joi, informeaza Agerpres. Luna trecuta, cei doi membri ai trupei suedeze, alaturi de Agnetha Faltskog si Anni-Frid Lyngstad, si-au anuntat…

- ​Björn Ulvaeus si Benny Andersson au confirmat ca formatia ABBA se va destrama definitiv dupa lansarea viitorului album, „Voyage”, relateaza The Independent. Luna trecuta, cei doi membri ai trupei suedeze, alaturi de Agnetha Fältskog si Anni-Frid Lyngstad, si-au anuntat…

- Legendarul grup suedez de pop ABBA s-a intors pentru prima data dupa aproape 40 de ani in Top 10 Singles din Marea Britanie, cu o piesa noua, „Don’t Shut Me Down”, preluata de pe viitorul lor album „Voyage”, informeaza agenția France Presse, preluata de HotNews .. „Don’t Shut Me Down” a intrat direct…

- ABBA, unul dintre cele mai de succes grupuri muzicale din toate timpurile, si-a anuntat revenirea dupa 40 de ani cu un nou album, intitulat „Voyage”, si un concert la care vor participa, prin avataruri, solistele Agnetha Faltskog si Anni-Frid Lyngstad si instrumentistii si compozitorii Benny Andersson…

- Una dintre cele mai așteptate reveniri din cultura pop s-a produs in cele din urma: intoarcerea trupei ABBA. La patruzeci de ani dupa lansarea ultimului lor album, „The Visitors” (1981), cvartetul pop suedez s-a reunit pentru „Voyage”, un album cu piese noi, care va fi lansat pe 5 noiembrie și care…

- Grupul pop suedez ABBA a prezentat joi un nou album cu piese originale, primul de când cei patru membri ai lor s-au desparțit în urma cu aproape 40 de ani, scrie AFP.„Am facut un nou album”, au declarat Björn Ulvaeus, în vârsta de 76 de ani, și Benny Andersson,…

- Legendarul grup ABBA ar urma sa lanseze saptamana viitoare un nou material muzical, pentru prima data dupa aproape patru decenii, si a dezvaluit totodata noi informatii despre viitorul sau proiect "ABBA Voyage", relateaza joi site-ul contacmusic.com. Celebra formatie suedeza, cunoscuta pentru…