- Dinu Todoran, fostul antrenor al celor de la FCSB, este invitatul lui Alexandru Barbu la GSP Live, astazi, de la 11:00. Cei doi vor analiza derby-ul dintre FCSB și Farul, incheiat la egalitate, scor 1-1. „Marinarii” sunt nemulțumiți de golul anulat de VAR al lui Louis Munteanu, in timp ce roș-albaștrii…

- Fostul mare arbitru Ion Craciunescu a analizat cele doua faze incinse petrecute in careul roș-albaștrilor in repriza secunda a meciului FCSB - Farul, scor 1-1, in runda #24 din Superliga. In minutul 58, Louis Munteanu a reușit sa marcheze din faza porții goale, dupa o pasa primita de la Dussaut. Dupa…

- FCSB - Farul 1-1. Louis Munteanu, atacantul oaspeților, a avut un gol anulat pentru ofsaid, dupa o analiza controversata la VAR. Pe reluare, pare ca liniile sunt trase greșit. Munteanu a ironizat brigada de arbitri, cu Feșnic la centru și Chivulete in camera VAR. ...

- FCSB și Farul au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 24 din Superliga. Campioana a egalat in minutul 90+5, printr-un penalty transformat de Ionuț Larie. Gazdele au contestat decizia lui Feșnic. Horațiu Feșnic și brigada lui au avut doua momente complicate in derby-ul FCSB - Farul. Au anulat golul…

- Golul marcat de Louis Munteanu in minutul 58 al meciului dintre FCSB și Farul a fost anulat pentru ofsaid. Analiza din camera VAR a durat peste 7 minute. FCSB a avut inițiativa in derby-ul cu Farul, dar campioana a incercat sa loveasca pe contraatac cu fiecare oportunitate. La fel au stat lucrurile…

- Universitatea Craiova - Farul 1-2. Louis Munteanu a marcat golul secund al oaspeților și a contribuit la prima reușita, a lui Rivaldinho, iar prestația lui i-a adus laude din partea lui Florin Raducioiu și Viorel Moldovan, doi foști atacanți importanți ai Romaniei. Raducioiu crede ca Munteanu ar trebui…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a disputat astazi, 13 ianuarie 2024, unicul meci de verificare al perioadei de pregatire de iarna, intalnind pe teren propriu formatia bulgara Cerno More Varna, liderul primei ligi din tara vecina.Partida s a incheiat cu victoria marinarilor, scor 2 0 0 0 , golurile…

- Farul a trimis de doua ori mingea in poarta Rapidului, dar ambele reușite din prima repriza au fost anulate din cauza unor poziții de ofsaid. Derby-ul ultimei etape din 2023 a dezamagit in prima repriza. Campioana s-a apropiat mai des de careul Rapidului. Louis Munteanu și Andrei Artean l-au invins…