Ăsta da noroc! A câștigat peste 200.000 de euro cu mai puțin de un euro O franțuzoaica a castigat peste 200.000 de euro, sambata, pe 1 ianuarie, jucand la cazinoul din Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) dupa ce a pariat 80 de eurocenti la un joc de tip slot-machine, a declarat duminica directorul cazinoului, relateaza AFP. “Este vorba despre o persoana fara experienta la jocurile de noroc si de tip slot-machine, care se afla in vacanta si isi insotea mama. Ea a castigat 209.715,20 euro, este al doilea cel mai mare jackpot al cazinoului dupa punerea in functiune a aparatelor de joc in urma cu 30 de ani”, a explicat directorul cazinoului Barriere, Francois-Stephane Vergne,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

