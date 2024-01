In 11 luni, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) a efectuat o singura procedura de achiziție și nici aceasta nu respecta legislația in vigoare, conform documentației licitațiilor, a declarat dr. Alexandru Rogobete, secretar de stat in Ministerul Sanatații. In contextul apelului la investiții specifice pentru unitațile ambulatorii de asistența medicala, Ministerul Sanatații a finalizat 6 acorduri de finanțare cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București . Beneficiarii acestor contracte sunt Spitalul Clinic de Copii Doctor Victor Gomoiu, Spital Clinic…