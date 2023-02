Assassin’s Creed Valhalla este primul joc din istorie premiat cu un Grammy Ceremonia Premiilor Grammy din weekendul trecut a adus si o premiera din lumea gaming-ului. Assassin’s Creed Valhalla a devenit primul joc video care a primit un premiu Grammy, intr-o categorie care tocmai a fost inaugurata. E pentru prima data cand Grammy-urile au o categorie exclusiva pentru coloanele sonore de jocuri video. Ubisoft a fost prima premiata, pentru AC Valhalla , generand si un moment comic, deoarece prezentatorul s-a chinuit sa ii pronunte numele. Jocurile video au mai fost nominalizate in trecut, precum Kirby in 2021 si Civilization IV, dar nu intr-o categorie dedicata pentru… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

