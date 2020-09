Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, s-a plans ca aude voci si muzici imaginare in detentie si are impulsuri de suicid, a declarat marti un psihiatru care l-a examinat, la o sedinta a tribunalului londonez care analizeaza cererea de extradare a lui Assange in SUA, relateaza AFP. Australianul de 49…

- Viorica Zlate a murit in detenție. Afacerista ieșeanca a fost condamnata la inchisoare pentru o perioada de 3 ani si 6 luni. Ea trebuia sa plateasca suma de nu mai puțin de 4,3 milioane lei. Curtea de Apel București a condamnat-o definitiv, pe data de 20 decembrie 2019, pe controversata afacerista…

- Australianul acuzat ca a ucis 51 de persoane, in martie 2019, in doua moschei din Christchurch, in Noua Zeelanda, a fost condamnat joi la inchisoare pe viata, fara drept la eliberare conditionata, anunta BBC.

- Dame Vivienne Westwood s-a inchis intr-o colivie de trei metri inaltime, purtand un costum galben-canar, protestand fata de extradarea co-fondatorului WikiLeaks Julian Assange, potrivit BBC.Creatoarea si femeia de afaceri a protestat in fata Old Bailey din Londra. Citește și: Tataru:…

- Tribunalul Dolj l-a condamnat marți pe Darius Valcov, in calitate de fost primar al Slatinei, la 6 ani și jumatate de inchisoare intr-un nou dosar de corupie, relateaza G4Media. Decizia nu este insa definitiva. Fostul primar al Slatinei a fost condamnat pentru luare de mita, fiind acuzat de DNA ca ar…

- Actritele Vanessa Paradis si Winona Ryder, foste iubite ale lui Johnny Depp, au sustinut in fata Inaltei Curti de la Londra ca acuzatiile aduse lui de fosta sotie, Amber Heard, si de tabloidul The Sun sunt false si nu reflecta persoana pe care ele o cunosc.

- Acesta va ramane cu pedeapsa de patru ani de inchisoare, cu executare.Nicusor Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost condamnat definitiv astazi la patru ani de inchisoare, de judecatorii Curtii de Apel Constanta, in dosarul legat de prabusirea elicopterului in Lacul…

- O mama celibatara in varsta de 37 de ani a fost condamnata vineri de tribunalul londonez Old Bailey la inchisoare pe viata pentru planuirea unui atac sinucigas cu bomba contra catedralei Saint Paul din Londra, transmit Reuters, AFP si dpa. Femeia va trebui sa stea cel putin 14 ani in spatele gratiilor.Safiyya…