- Tarifele de referinta la ora de manopera pentru reparatiile auto se vor publica si vor fi calculate anual, a declarat joi vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cristian Rosu, mentionand ca aceste tarife de referinta nu vor fi impuse. Consiliul Concurentei propune stabilirea…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) atrage atentia asupra nerespectarii legislatiei in vigoare, la nivelul autoritatilor locale, prin diminuarea numarului de autorizatii pentru taximetrie si cresterea numarului de transportatori de persoane in regim "ride sharing",…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara atrage atentia potentialilor investitori de a se informa temeinic asupra entitatii cu care doresc sa incheie contracte de intermediere, in cazul adoptarii deciziei de a efectua operatiuni cu instrumente financiare (in special cu cele complexe), respectiv de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, atrage atentia ca Romania risca sa piarda 30 de miliarde de euro, bani europeni, daca nu vine cu proiecte concrete de dezvoltare. Liderul social-democrat afirma ca este nevoie de realizarea unui plan de redresare si dezvoltare a tarii si a facut apel la dialog si consens…

- Pe fondul scandalului declanșat de liberalizarea pieței de energie electrica, lucru care nu s-a intamplat și la liberalizarea pieței de gaze, consumatorii casnici au intrat in panica. Prima lor grija a fost aceea ca ar putea ramane fara curent sau gaze, daca nu au ales un furnizor concurențial sau daca…

- Inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Braila atrage atentia angajatorilor, intr-un comunicat de presa, ca nu pot obliga salariatii sa se vaccineze anti-COVID-19, iar daca s-ar lua o asemenea masura, aceasta ar fi "abuziva", potrivit Agerpres. "Intr-un comunicat anterior,…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a prelungit pana la 30 iunie perioada in fare consumatorii casnici de energie care pana acum erau in regim reglementat iși pot alege o oferta pe piața concurențiala de la furnizorul lor, informeaza Agerpres . Potrivit sursei citate, acești…

- Liberalizarea prețurilor la energie. Șeful Concurenței ii sfatuiește pe consumatori sa incheie contracte pe piata concurentiala. Ce se intampla daca nu fac schimbarea Toti consumatorii casnici de electricitate ar trebui sa incheie contracte pe piata concurentiala, fie cu actualul furnizor, fie cu altul,…